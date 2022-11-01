Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 09:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de Cadılar Bayramı kutlamalarına saldırı: 14 yaralı
[Fotograf: AFP]
ABD'nin Chicago kentinde Cadılar Bayramı kutlamaları için bir araya gelen kalabalığa şüpheli bir araçtan ateş açıldı. Saldırı sonucu 14 kişi yaralandı.
ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde silah sesleri yükseldi.
Dün akşam saatlerinde Cadılar Bayramı kutlamalarına katılan kalabalığa şüpheli bir araçtan rastgele ateş açıldı.
[Fotoğraf: AFP]
14 yaralı var ve bazılarının hayati tehlikesi bulunuyor
Polis tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.
Chicago Polis Departmanı Sözcüsü David Brown, bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu ve tedavilerin devam ettiğini açıkladı.
Brown ayrıca, ön inceleme kapsamında araçta 2 kişinin olduğundan şüphelenildiğinin bilgisini verdi.
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