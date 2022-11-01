ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde silah sesleri yükseldi.

Dün akşam saatlerinde Cadılar Bayramı kutlamalarına katılan kalabalığa şüpheli bir araçtan rastgele ateş açıldı.

[Fotoğraf: AFP]

14 yaralı var ve bazılarının hayati tehlikesi bulunuyor

Polis tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.

Chicago Polis Departmanı Sözcüsü David Brown, bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu ve tedavilerin devam ettiğini açıkladı.

Brown ayrıca, ön inceleme kapsamında araçta 2 kişinin olduğundan şüphelenildiğinin bilgisini verdi.