Almanya’da Facebook’un hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığını ortaya çıkarmak için yürütülen soruşturmada son aşamaya gelindi. Federal Rekabet Kurumu önemli bir karara imza attı.

Bundan böyle Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinden topladığı verilerle kendi platformundaki hesapları ilişkilendiremeyecek.

Böylece Facebook artık kullanıcılarının kişisel verilerini sınırsızca toplayamayacak.

Facebook’un alınan kararlara uymadığı veya geç cevap verdiği her talep başına da yaklaşık 11 buçuk milyon dolar ceza ödemesi gerekecek.

Sosyal medya platformunun temyize götürmeye hazırlandığı karar, diğer Avrupa ülkeleri için de örnek teşkil edebilir.

Facebook'un 2018'e damga vuran veri ihlali skandalı

ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirket Cambridge Analytica'nın, seçim kampanyası sırasında Facebook kullanıcılarının verilerini yasa dışı yollardan aldığının ortaya çıkması, uluslararası veri krizi sürecini başlattı.

87 milyon kullanıcının Facebook bilgilerinin Cambridge Analytica’ya sızdırıldığı ortaya çıktı. Türkiye'den ise toplam 234 bin 584 kişinin kişisel verilerine izinsiz erişildiği açıklandı.

Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verdi

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg hatayı kabullenerek, "Dünyadaki sorumluluğumuzu yeterince iyi göremedik" dedi ve ABD Senatosu ile Temsilciler Meclisine ifade verdi.

Veri skandalı sebebiyle dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi, Facebook hesaplarını sildi. Hisseleri kısa sürede düşüşe geçen Facebook, veri krizi sürecinde milyarlarca dolar zarara uğradı.

Pek çok ülke veri gizliliğinin korunmasına yönelik adımlar atarken, Facebook da veri gizliliğini sağlayacak ve dünyanın her yerinde geçerli olacak bir yasa üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber