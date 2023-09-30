Almanya Dışişleri ile Elon Musk arasında 'mülteci' gerginliği

ABD başta olmak üzere mülteci akınına karşı açıklamalar yapan Elon Musk, ‘Alman hükümeti tarafından desteklenen Alman sivil toplum kuruluşlarına ait, Akdeniz’de görev yapan ve mültecileri kurtaran 8 Alman gemisi haberine’ “Alman halkı bundan haberdar mı?” mesajını paylaştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’na ait 'hükümet kurumu' onaylı hesaptan Musk’a “Evet. Ve buna hayat kurtarma deniliyor” cevabı geldi. Paylaşımın, ayrıca Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve İskoçya Birinci Bakanı Humza Yousaf tarafından beğenildiği görüldü.

Musk ise bugün “Yani bununla sahiden gurur duyuyorsunuz. İlginç. Açıkçası Alman halkının çoğunluğunun bunu desteklediğinden şüpheliyim. Bir anket yaptınız mı?

Almanya'nın çok sayıda yasadışı göçmeni İtalyan topraklarına taşıması İtalya'nın egemenliğinin ihlali değil midir? İşgal hisleri var ...” yanıtını verdi.