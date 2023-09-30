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Dünya
AA 30.09.2023 15:25

Trump ile seçimlere müdahale davasında yargılanan sanıklardan biri, suçunu kabul etti

ABD'nin Georgia eyaletindeki "seçimlere müdahale" davasında eski Başkan Donald Trump ile birlikte suçlanan 18 kişiden biri olan Scott Graham Hall, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Trump ile seçimlere müdahale davasında yargılanan sanıklardan biri, suçunu kabul etti

Hall, yapılan duruşmada, kendisine yöneltilen Coffee bölgesi kırsalında seçim ekipmanlarına yasa dışı müdahale etme, şantaj ve 6 komplo suçlamasını kabul ederek, söz konusu davada bunu yapan ilk sanık oldu.

Suçlamaları kabul etmesinin ardından savcılarla yaptığı anlaşma kapsamında Hall'ın, 5 yıl denetimli serbestlik ve 200 saat kamu hizmeti cezası almasına karar verildi. Hall da sonraki duruşmalarda ifade vermeye devam etmeyi kabul etti.

Hall, 98 sayfalık iddianamede, uzun süredir Trump'ın danışmanlığını yapan David Bossie'nin ortağı olarak tanımlanıyor.

Hall ve diğer sanıkların, başkalarının "güvenli seçim ekipmanına ve seçmen verilerine yasa dışı bir şekilde erişmesine" imkan sağlamak için komplo kurdukları belirtiliyor.

İddianameye göre, bu veriler arasında oy pusulası görüntüleri, oylama ekipmanı yazılımı ve daha sonra diğer eyaletlerde Trump'ın müttefiklerinin kullanımına sunulan kişisel oy bilgileri yer alıyor.

"Seçimlere müdahale" davası

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame, 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

İddianame kapsamında 24 Ağustos'ta teslim olan Trump, 200 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyerek serbest bırakılmıştı.

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