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Dünya
AA 30.09.2023 14:20

Balina tekneye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Avustralya’nın Sydney kenti açıklarında bir balina tekneye çarptı. Teknedeki iki kişi suya düştü. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Balina tekneye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Temsili Fotoğraf: Reuters Arşiv]

ABC News'in haberine göre, sabah saatlerinde tekneyle Sdyney'de açılan iki kişinin bulunduğu tekne, balinanın çarpması sonucu alabora oldu.

Teknede bulunan 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Doktorlar, hastaneye kaldırılan teknedeki diğer kişinin durumunun stabil olduğunu söyledi.

Polis, teknedeki iki kişinin aynı aileden olduğunu ve yakınlarının olaydan haberdar edildiğini aktardı.

Yetkililer, balinaların genellikle zararsız olduğunu ancak bu tarz kazaların çok nadir de olsa yaşanabileceğini bu nedenle balinalardan en az 100 metre uzak durulması gerektiğini kaydetti.

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