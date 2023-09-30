ABD'de bir hastane, ölen hastayı ailesine sağmış gibi göstermekle suçlanıyor

Scioto Valley Guardian'a göre hasta, Ohio'nun Chillicothe bölgesindeki Adena Sağlık Sistemi Hastanesi'nde ameliyat olmadan önce sağlık durumu iyi olan 65 yaşında kimliği açıklanmayan bir kadındı.

Kadının ailesi, ölüm belgesiyle hastane kayıtlarında yazan ölüm saatleri arasındaki tutarsızlık nedeniyle hastaneye dava açtı.

Hastanın kayıtları yerel saatle 13:00'te öldüğünde ısrarcı olsa da ölüm belgesinde kadının bundan iki saat sonra, 15:05'te öldüğü yazıyor. Ölüm belgesindeki saat, ailenin üyelerinin hasta odasına getirildiklerini ve iddialarına göre canlı gibi görünmesi için sırtı desteklenmiş kadının bedeninin kendilerine gösterildiğini söyledikleri zamana denk.

Aile, kadının ölümünün ardındaki gerçeği ve ziyarete geldiklerinde akrabalarının neden canlıymış gibi gösterildiğini öğrenmek istiyor.

Kadının ameliyatını, daha önce de tahkik edildiği bildirilen kardiyolog Dr. Jarrod Betz gerçekleştirdi.Doktorun ameliyat sırasında bir atardamarı kestiği iddia ediliyor. Doktorun kanamayı kontrol altına aldığına inandığı ancak kadının yoğun bakım ünitesine geri götürüldüğünde kanamasının sürdüğü de iddialar arasında.

Bölge adli tabibi Ben Trotter'in de Adena Sağlık Sistemi çalışanı olduğunu öğrenen aile bağımsız otopsi talep etti.