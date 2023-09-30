Amişlerin at arabası kaza yaptı: İki çocuk hayatını kaybetti

Küçük bir kırsal kasaba olan Stewartville'de yaşayan ve hepsi kardeş olan 4 çocuk, at arabasında seyahat ediyordu.

Fillmore County Şerifi John DeGeorge, Fillmore County'deki 1 numaralı County Yolu boyunca aynı yönde ilerleyen at arabası ve Toyota SUV'nin pazartesi günü saat 8.25 sularında çarpıştığını söyledi.

Kazada iki çocuk hayatını kaybederken, diğer ikisi yaralı halde St. Mary's Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurbanların 7 yaşındaki Wilma Miller ve 11 yaşındaki Irma Miller isimli kardeşler olduğu belirtilirken, hayatta kalanların kimliği 9 yaşındaki Alan Miller ve 13 yaşındaki Rosie Miller diye açıklandı.

Hayatta kalan iki çocuğun yaralarının durumu henüz bilinmiyor.

KAALTV, arabayı çeken atın da çarpışma sırasında öldüğünü bildirdi.

Yerel haber kuruluşu KTTC'ye göre SUV'nin sürücüsüyse Spring Valley'den 35 yaşında bir kadın.