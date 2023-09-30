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Dünya
BBC 30.09.2023 12:05

Köpeği direksiyon başında görüntülenen araç sahibine para cezası

Slovakya'da köpeği sürücü koltuğunda hız kamerasına yansıyan araç sahibine para cezası verildi. Araç sahibi, köpeğinin 'aniden kucağına atladığını' söyledi.

Köpeği direksiyon başında görüntülenen araç sahibine para cezası
[Fotoğraf: Policia SR]

Slovakya'da bir hız kamerasında bir köpeğin mavi bir aracın direksiyonunda olduğunun görülmesinin ardından araç sahibine para cezası kesildi. Facebook'ta da paylaşılan hız kamerası görüntüsünde bir köpeğin aracın direksiyonunda olduğu görülüyordu. Araç sahibi, köpeğinin 'aniden kucağına atladığını' savundu.

Polis memurları ise araç sahibinin bu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, başkent Bratislava'nın kuzey doğusundaki Sterusy köyünde kaydedilen görüntülerde hiçbir ani harekete rastlanmadığını belirtti.  

"Çok küçük bir hayvan bile sizi tehlikeye atabilir"

Araç sahibine kesilen para cezasının hız limiti aşıldığı için mi yoksa köpeğin hareket halindeki araca güvenli bir şekilde yerleştirilmediği için mi verildiği netlik kazanmadı.

Polis, sürücülere hitaben yaptığı açıklamada, ev hayvanlarının araç kullanımı sırasında güvenli bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması çağrısında bulundu. Polis açıklamasında, "Çok küçük bir hayvan bile araç sürerken hayatınızı ve sağlığınızı tehlikeye atabilir" dedi.

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