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Dünya
TRT Haber 30.09.2023 15:09

Trump, yönünü şaşıran Biden'ın taklidini yaptı

ABD Başkanı Biden, katıldığı etkinliklerde zaman zaman hangi yöne gideceğini bilemiyor. Eski ABD Başkanı Trump, Biden'ı taklit ederek bu durumla alay etti.

ABD, önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha başkanlık seçimleri için aday olurken, eski başkan Donald Trump'la seçim yarışı kızışmaya başladı. 47. başkanlık için yarışacak olan Trump, seçim çalışmaları kapsamında Joe Biden'ın yaşlılığı üzerinden siyasi bir kampanya yürütmeye başladı.

Zaman zaman sahnedeki hareketleriyle, düşmeleriyle ve yaptığı gaflarla gündem olan 80 yaşındaki Biden, Trump'ın bir kere daha diline düştü. 

California'da Cumhuriyetçi üyelere hitap eden Trump, yönünü şaşırmış gibi yaparak Biden ile adeta alay etti.

"Neredeyim ben?" diyerek etrafa bakan Trump'ın hareketleri, katılımcılar arasında kahkahaya neden oldu.

Yaptığı taklit sırasında Trump, Biden'ın son dönemde kameralar karşısında yaptığı gafları ele aldı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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