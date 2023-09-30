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Dünya
AA 30.09.2023 15:35

Karabağ'daki sözde rejimin eski dışişleri bakanı Davit Babayan yakalandı

Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski dışişleri bakanı olan ve mahkemenin hakkında gıyabi tutuklama kararı verdiği Davit Babayan'ın yakalandığını duyurdu.

Karabağ'daki sözde rejimin eski dışişleri bakanı Davit Babayan yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2013 ile 2023 arasında sözde Ermeni yönetiminde cumhurbaşkanlığı sekreter yardımcısı, dışişlerinden sorumlu cumhurbaşkanı müşaviri ve dışişleri bakanı görevlerinde bulunan Babayan'ın yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Babayan'ın sözde Ermeni yönetiminin diğer yöneticileri gibi 2. Karabağ Savaşı döneminde Gence şehrine balistik füze saldırısı ile bağlantısı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Azerbaycan mahkemelerinin sözde rejimde görev alan Babayan için önceden gıyabi tutuklama kararı verdiği ve hakkında da uluslararası arama kararı çıkartıldığı hatırlatıldı.

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