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Dünya
AA 30.09.2023 15:32

Tayvan-Çin gerilimi: Savaş uçağı yolcu uçağının altında uçtu iddiası

Çin'e ait bir savaş uçağının, Tayvan Boğazı'nda sivil bir yolcu uçağının altından uçarak radardan saklandığı iddia edildi.

Tayvan-Çin gerilimi: Savaş uçağı yolcu uçağının altında uçtu iddiası
[Fotograf: Reuters]

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ABD merkezli "FlightAware" ve İsveç merkezli "Flightradar 24" internet sitelerinin yayınladığı uçuş takip verilerinde, Çin Halk Kurtuluşa Ordusuna (ÇHKO) ait "Y-9" elektronik harp uçağının, 24 Eylül'de Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı varsayılan "orta çizginin" yakınında 10 dakika süreyle radardan kaybolduğu belirlendi.

Haberde savaş uçağının, Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pasific'in Şanghay seferini yapan "CX366" sefer sayılı sivil yolcu uçağının altından uçtuğu, bu sayede radar izinin kaybolduğu ileri sürüldü.

Tayvan Savunma Bakanlığı olaya dair açıklama yapmaktan kaçınırken gazeteye konuşan Tayvan Hava Kuvvetlerinden emekli Tuğgeneral Çang Yın-ting, bunun, radardan saklanmak için yapılan "Truva atı" manevrası olabileceği yorumunu yaptı.

Çang, Çin'in Tayvan Boğazı'ndan geçen sivil hava yolu güzergahlarındaki yolcu uçağı seferlerini kullanarak Ada'ya sürpriz saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 24 Eylül'de Çin ordusunun Tayvan Boğazı'nın karşı kıyısındaki Fucien eyaletinde, ÇHKO'ya ait hava araçları ve kara birliklerinin katıldığı "askeri tatbikat" yaptığını duyurmuştu. Açıklamada, Tayvan silahlı kuvvetlerinin "durumu yakından izlediği" kaydedilmişti.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

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