Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani durum ele alındı.

Scholz, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna ile dayanışmasını teyit etti ve Almanya'nın Avrupalı ​​ve uluslararası ortaklarla yakın eşgüdüm içinde Ukrayna'ya askeri desteği daha da artıracağını belirtti.

Zelenskiy de Leopard 2 tanklarını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tahsis etme kararından ve bu tankları kendi stoklarından Ukrayna'ya sağlamak isteyen ortak ülkelere de bu konuda izin vereceğinden dolayı Scholz'a teşekkür etti.

İki lider, yapıcı istişareleri sürdürme ve yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.

Almanya bugün kendi envanterinden Ukrayna'ya 14 Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağını ve Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarıyla ilgili eğitiminin Almanya'da hızlı şekilde başlayacağını açıklamış, Leopard-2 tanklarını envanterlerinden Ukrayna'ya teslim etmek isteyen ülkelere de bunların sevkiyatı için onay vereceğini bildirmişti.

Leopard tankları

Almanya'nın ürettiği Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinde bulunuyor.

Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet veren yaklaşık 2 bin 670 Leopard 2 tankı mevcut. Yaklaşık 64 ton ağırlığındaki Leopard tankları, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 120 milimetrelik yivsiz top namlusuyla 5 bin metreye kadar hedefleri vurabiliyor.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna'ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin'in onayını beklediklerini açıklamıştı.