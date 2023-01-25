Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
[Fotograf: Reuters]
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Norveç'te 31 Mayıs'ta yapılacak gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.
NATO'dan yapılan açıklamada, Norveç'in ev sahipliği yapmayı teklif ettiği dışişleri bakanları toplantısının, 31 Mayıs-1 Haziran'da başkent Oslo'da yapılacağı bildirildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Norveç'in teklifi için müteşekkirim. NATO dışişleri bakanlarıyla memleketimde buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'daki savaşın değiştirdiği güvenlik durumunu ve Ukrayna'ya desteğin ele alınacağını belirtti.
Toplantı, aynı zamanda Litvanya'da 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlık niteliği taşıyor.
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