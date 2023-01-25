Berlin Havalimanı’nda çalışan yer hizmetleri personeli ile güvenlik görevlilerini temsil eden Veri Sendikası arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine sendikanın çağrısıyla çalışanlar bir günlük greve gitti.

Çalışanlar havalimanı önündeki Willy-Brandt Meydanı'nda toplanarak gösteri yaptı. Yüzlerce kişinin katıldığı gösterinin ardından çalışanlar havalimanı içinde eylemini sürdürdü. Grev sebebiyle havalimanı salonu boş kaldı.

Berlin-Brandenburg Havalimanı şirketi basın sözcüsü Sabine Deckwerth AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün normalde 35 bin yolcuyla yaklaşık 300 iniş ve kalkışın planlandığını belirtti.

Verdi sendikasının havalimanında birçok şirketteki çalışanı bir günlük greve çağırdığını anlatan Deckwerth, yüzlerce uçuşun iptal edildiğine işaret ederek, bu uyarı grevinden dolayı bugün hiçbir yolcunun havalimanına inmediğini veya buradan uçmadığını, hiçbir yolcu uçağının da kalkmadığını ifade etti.

Deckwerth, hava yolu şirketlerinin grevle ilgili yolcuları bilgilendirdiğini aktararak çok az yolcunun bu bilgiyi alamamasının mümkün olabileceğini, grevden etkilenen yolcuların hava yolu şirketleriyle irtibata geçmesini istedi.

"Yarından itibaren planlandığı gibi devam edecek"

Sözcü Deckwert, yarından itibaren havalimanındaki trafiğin planlandığı gibi devam edeceğini ancak ertelenen bazı uçuşlardan dolayı yolcu sayısında artış yaşanabileceğini hatırlattı.

Verdi Sendikası Temsilcisi Holger Rössler de havalimanda yer hizmetleri ve güvenlik hizmetleri veren şirketler ile havalimanı şirketinde çalışanlarla ilgili yapılan 3 toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını belirterek, “Bundan dolayı bundan sonraki görüşmeler öncesinde baskı yapmak istedik” dedi.

Görüşmelerde hızla bir sonuç almayı hedeflediklerini ifade eden Rössler, bu yüzden bugün güçlü sinyal vermek için çalışanları tam gün greve çağırdıklarını anlattı.

Rössler, işverenlerin yaptığı teklifin sendikanın talebinden çok uzakta olduğuna dikkati çekerek “Çok yüksek fiyat artış oranlarımız var. Bu da çalışanların her gün para kaybettiği anlamına geliyor. Bizim talep ettiğimiz fiyat artışlarını telafi etmek anlamına geliyor.” yorumunu yaptı.

Rössler, bu fiyat artışlardan orta ve düşük gelirlilerin ciddi şekilde etkilendiğini, bundan dolayı 500 euro ücreti artışı talep ettiklerini kaydetti.

Greve katılan ve 35 yıldan beri havalimanında çalışan Sven Munsonius da normal vatandaşlar için ülkede son dönemde fiyatların aşırı arttığına işaret ederek, burada talep edilen 500 euroluk talebin haklı olduğunu belirtti.

Munsonius, talep edilen meblağın müzakere için bir temel olduğunu aktararak, “Ama (maaş artışı) buna yakın bir şekilde yukarıda olmalı ki, hızla artan enflasyondan dolayı daha pahalı hale gelen gaz ve gıdayı tekrar alıp karşılayabilelim.” ifadesini kullandı.

Yolcuların çoğu havalimanına gelmedi

Grev nedeniyle yolcuların çoğu havalimanına gelmezken, birkaç yolcunun havalimanına gelmesi dikkati çekti.

Yolcuların bazılarından ilgili hava yolları tarafından varış noktalarına alternatif uçuşları yakalamak için yaklaşık 600 km uzaklıktaki Frankfurt Havalimanı'na trenle seyahat etmeleri istendi.

İspanya’nın Madrid şehrine gitmek için Berlin-Brandenburg Havalimanı’nına gelen Belen Gonnsilosgrau, AA muhaberine, uçuşların iptal edildiğine dair hiçbir mesaj almadığını söyledi.

Gonnsilosgrau, “Hiçbir mesaj almadım. Check-in işlemlerimi iptal etmişler. Uçuşumun son durumunu da web sitesi çalışmadığı için kontrol edemedim. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum.” dedi.

Verdi sendikası maaşlara 500 euro daha fazla ücret talep ediyor.

İşverenler ile sendika arasında bir sonraki görüşmeler 30 Ocak ve 8 Şubat’ta yapılacak. Bugünkü söz konusu uyarı grevinden 35 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.