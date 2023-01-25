Swissinfo internet sitesinin haberine göre, İsviçre Temsilciler Meclisi Güvenlik Politikaları Komitesinin önerisi, 11'e karşı 14 oyla kabul edilirken, uygulamaya girmesi için parlamentodan da onay gerekiyor.

Komiteden yapılan basın açıklamasında, "Komitenin çoğunluğu, İsviçre'nin Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlamak dahil Avrupa'nın güvenliğine daha fazla katkıda bulunması gerektiğine inanıyor." denildi.

Komite, doğrudan çatışma bölgesine gitmeyeceği ve başka bir ülke üzerinden gideceği için önerilerinin, İsviçre'nin tarafsızlık kurallarını ihlal etmediğini savundu.

İsviçre, daha önce İsviçre yapımı askeri malzemelerin Ukrayna'ya yeniden ihracına izin verilmesi yönündeki önerileri, böyle bir hareketin tarafsızlığı ihlal edeceği gerekçesiyle reddetmişti.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, 11 Ocak'ta İsviçre'nin Ukrayna'ya yeniden savaş malzemesi ihraç etmelerine izin vermediğini açıklamıştı.

İsviçre baskı altında

Geçen hafta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) ve diğer uluslararası organizasyonlarda "politikalarını yeniden gözden geçirmesi" için Bern yönetimi üzerinde baskının arttığı gözleniyor.

İsviçre, silahlarını satın alan ülkelerin onları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koşuyor.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, geçen hafta yaptığı açıklamada, tarafsızlık yasasının İsviçre silahlarının ihracatının yanı sıra, yeniden ihracatını da yasakladığına işaret etmişti.

Berset, bu maddenin ortak ülkelerle imzalanan sözleşmelerin bir parçası olduğunu da hatırlatmıştı.