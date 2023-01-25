İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ceza kanununun Batı Şeria'da yaşayan İsrail vatandaşı yerleşimciler için uygulanmasını sağlayan olağanüstü halin 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin yasa Meclisten geçti.

Üçüncü oylamada 39 milletvekilinin "evet", 12 milletvekilinin ise "hayır" oyu kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu yasa, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da yaşayan Yahudi yerleşimcilere İsrail askeri mahkemeleri yerine sivil mahkemelerde yargılanmaları ve ceza almaları halinde sivil cezaevinde kalmaları, sosyal güvenlik sisteminden faydalanmaları gibi ayrıcalıklar sağlayan olağanüstü halin düzenli olarak 5 yılda bir uzatılmasını öngörüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler ise İsrail askeri kanunlarıyla yargılanıyor.

İsrail'de 8 partinin bir araya gelmesiyle kurulan Naftali Bennett-Yair Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti Haziran 2022'de söz konusu yasayı Meclisten geçirememişti. Meclis çoğunluğunu kaybeden koalisyon hükümeti Temmuz 2022'de düşmüştü. İsrail, 1 Kasım'da seçimlere gitmiş ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağ ve Ultra Ortodoks Yahudi partilerden oluşan sağcı blok sandıktan zaferle çıkmıştı.

Netanyahu hükümetinin ilk icraatı, 10 Ocak'ta söz konusu yasa tasarısını Meclis Komisyonundan geçirmek olmuştu.