Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Hollanda'nın Ukrayna'ya muharebe tankları teslim etmeye hazır olduğunu söyledi. RTL'ye konuşan Rutte, "Hollanda'dan bir katkı olması gerekirse, bunu yapmaya hazırız" dedi.

Rutte, Hollanda'nın şu anda Almanya'dan kiraladığı tankları satın almayı ve bunları Ukrayna'ya tedarik etmeyi seçebileceğini söyledi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ise, Almanya'nın tankları göndermeyi ve diğer NATO müttefiklerinin de aynısını yapmasına izin vermeyi kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada, İspanya'nın Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tankları sağlamaya açık olduğunu söyledi.

EFE haber ajansına İspanya'nın Batılı müttefiklerle koordinasyon içinde hareket ederek Ukrayna'nın Rus işgalini savuşturmasına yardım edeceğini söyledi.

Elcano düşünce kuruluşundan güvenlik ve savunma araştırmacısı Felix Arteaga'ya göre İspanya'nın 108 adet 2A4 tankı var.

Finlandiya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna'ya tank göndermeyi planladıklarını ancak katkılarının çok büyük olamayacağını söyledi.

"Henüz NATO üyesi değiliz ve savunmamızı tehlikeye atamayız" açıklaması yapıldı.