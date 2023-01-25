NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Almanya'nın diğer NATO müttefikleri ve ortaklarıyla istişare içinde Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya gönderme kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Rusya'nın savaşında böyle kritik bir zamanda bunlar Ukrayna'nın kendini savunmasına, kazanmasına ve bağımsız bir ülke olarak kalmasına yardım edecek." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklamıştı.

Almanya'nın silahlı kuvvetler envanterinden ilk aşamada 14 Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağı, tanklarla ilgili eğitimin Almanya'da hızlı bir şekilde başlayacağı kaydedilmişti.