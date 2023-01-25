Avrupa Yahudi Öğrenciler Birliği ve HateAid, Twitter'ı nefreti körükleyebilecek içerikle mücadele konusunda eleştirdi.

Bir Berlin mahkemesine yapılan şikayette, Yahudi aleyhtarı olduğu iddia edilen içeriklerin ihbar edilmesine rağmen kaldırılmadığı açıklandı.

Gruplardan biri, Holokost'u inkar eden bir gönderinin kaldırılmasının açıkça reddedildiğini söyledi.

Holokost inkarı Almanya'da suç kabul ediliyor.

Twitter, konuyla ilgili yorum talebine cevap vermedi.