Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'daki Yahudi öğrenciler Twitter'a dava açtı
Almanya'da bir grup Yahudi öğrenci ve nefret söylemine karşı bir dernek, Twitter'ın Yahudi karşıtı içeriği kaldırmadığı iddiasıyla Alman mahkemesinde dava açtıklarını söyledi.
Avrupa Yahudi Öğrenciler Birliği ve HateAid, Twitter'ı nefreti körükleyebilecek içerikle mücadele konusunda eleştirdi.
Bir Berlin mahkemesine yapılan şikayette, Yahudi aleyhtarı olduğu iddia edilen içeriklerin ihbar edilmesine rağmen kaldırılmadığı açıklandı.
Gruplardan biri, Holokost'u inkar eden bir gönderinin kaldırılmasının açıkça reddedildiğini söyledi.
Holokost inkarı Almanya'da suç kabul ediliyor.
Twitter, konuyla ilgili yorum talebine cevap vermedi.
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