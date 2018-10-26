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Almanya Başbakanı Merkel Kral Selman ile telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

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Almanya Başbakanı Merkel Kral Selman ile telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile yaptığı görüşmede, hızlı, şeffaf ve inandırıcı bir aydınlatmayı sağlama çağrısında bulundu.

Şansölye Merkel, gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesini sert bir şekilde kınadı.

Merkel, olayın tam olarak nasıl cereyan ettiğinin acilen aydınlatılması gerektiğini de belirterek, tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Olayla ilgili devam eden gelişmeler ışığında, Almanya’nın uluslararası partnerlerle uygun tedbirler almaya hazır olduğu vurgulandı.

Merkel görüşmede, Yemen’deki endişe verici insani durumu da ele aldı ve Suudi Arabistan’dan insani yardım girişini kolaylaştırmak için elinden geleni yapmasını istedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Merkel, Kral Selman, Cemal Kaşıkçı
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