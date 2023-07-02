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Dünya
AA 02.07.2023 20:50

Almanya Başbakanı: Fransa'da yaşananları endişeyle izliyoruz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'da yaşananları endişeyle izlediklerini belirtti.

Almanya Başbakanı: Fransa'da yaşananları endişeyle izliyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'da yaşanan gelişmelere ilişkin Alman Birinci Televizyon kanalına (ARD) yaptığı açıklamada, "Fransa ile dostuz, ortak geleceğimiz için çok önemli olan Avrupa Birliği'nin iyi işlemesini sağlamak söz konusu olduğunda ikimiz de bir çiftiz. İşte bu nedenle, elbette endişeyle izliyoruz." dedi.

Şansölye Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu durumların hızla düzelmesini sağlayacak yollar bulacağını umduğunu ve buna kesinlikle inandığını vurguladı.

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"Fransa'daki gibi olayların Almanya'da olmasını beklemiyorum"

Fransa'dan gelen görüntüler çok iç karartıcı olmasına rağmen Fransa'nın istikrarsızlaşmasını beklemediğini dile getiren Scholz, şöyle devam etti:

"İşte bu nedenle Fransa Cumhurbaşkanı'nın şu anda ülkede bulunma kararını anlıyorum. Ben de olsam aynısını yapardım ve bu nedenle kendisine, hiç de küçük olmayan bu zorluğun üstesinden gelmede başarılar diliyorum. Şiddet eylemleri tasvip edilemez. Aynı zamanda toplumlarımızda uyumun iyi işlemesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız. Bildiğiniz üzere, bu ülkedeki siyasetle ilgili temel önceliklerimden birisi de budur."

Fransa'daki gibi olayların Almanya'da olmasını beklemediğini kaydeden Scholz, buna dair bir işaret olmadığını aktardı.

Olaf Scholz, ülkesinin çok uzun dönemden bu yana bir sosyal ortaklık kültürüne sahip olduğunu, pek çok vatandaşının başarılarına büyük saygı duyulduğunu belirterek, çok etkin bir refah devletine ve iyi bir ekonomik geleceğe sahip olduklarının altını çizdi.

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