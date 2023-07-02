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Dünya
AA 02.07.2023 19:26

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı

ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı
[Fotograf: AFP]

ABD'de Baltimore Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre gece yarısı düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki kadın olay yerinde, 20 yaşındaki erkek ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırıda 3'ü ağır 28 kişi yaralandı.

Saldırganlar aranıyor

Komiser Vekili Richard Worley, basın toplantısında, silahlı saldırının gece yarısı şehrin güney bölgesindeki sokak partisi sırasında düzenlendiğini, saldırganların arandığını açıkladı.

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott da "Bu sabah tüm Baltimore, kaybettiğimiz hayatlar için yas tutuyor." dedi.

Scott, ABD'nin en çok silahlı saldırı düzenlenen şehirlerinden Baltimore'daki belediye seçimlerini "silahlı şiddeti azaltma vaadiyle" kazanmıştı.

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