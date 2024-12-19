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Dünya
AA 19.12.2024 10:31

Almanya, 2024 yılında silah ihracatını artırdı

Alman hükümeti, bu yıl yaklaşık 13,2 milyar euro değerinde silah ve askeri malzeme ihracatına izni verdi.

Almanya, 2024 yılında silah ihracatını artırdı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, bu yıl için (17 Aralık’a kadar) silah ve askeri malzeme satış onayına ilişkin öncü raporunu yayınladı. Buna göre, Alman hükümeti bu yıl yurt dışına yaklaşık 13,2 milyar euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Böylece yıl tamamlanmamasına rağmen Almanya'nın 2024'te silah ve askeri malzeme satışı rekor kırdı. Berlin yönetiminin silah ve askeri malzeme satışında bundan önceki yıllık rekoru 12,13 milyar euro ile 2023'te idi.

Bakanlığın raporuna göre, geçen yıl askeri teçhizat satışının en fazla yapıldığı ülke Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna oldu. Berlin, Kiev'e 8,1 milyar euroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Açıklamada, “Bu rakam, Rusya'nın saldırı savaşına karşı savunmasında Ukrayna'nın yanında yer almaya devam ettiğimizin altını çiziyor. Ukrayna'ya askeri yardım kendi güvenlik politikamızın da çıkarınadır.” denildi.

Ukrayna’yı 1 milyar 217 milyon euro ile Singapur, 558 milyon euro ile Cezayir, 298 milyon euro ile ABD, 230 milyon euro ile Türkiye ve 224 milyon euro ile Hindistan izledi.

Bu arada, Latin Amerika ülkesi Nikaragua tarafından İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma ortak olduğu gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında dava açılan Almanya'nın Tel Aviv’e silah ve askeri malzeme satışı, 2024'te 161 milyon euro oldu.

Alman hükümeti 2023’te İsrail’e 327 milyon euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti. Geçen yıl ülkenin İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2022'ye göre 10 katına çıkmıştı.

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