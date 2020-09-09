Sivil Savunma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK) ülkede insanları acil durumlara hazırlıklı olmaları kapsamında 10 Eylül’de uyarı sinyalleri verilecek.

Buna göre, perşembe günü ülke çapında sirenler saat 11.00’de iki kez çalacak. Her bir siren birer dakika sürecek. İlki uyarı, diğeri ise uyarının sona erdiğini bildiren siren olacak.

Uyarı sinyalleri, geleneksel kitle iletişim araçları radyo ve televizyon ile sosyal medya aracılığıyla gerçekleşecek.

BBK'den yapılan açıklamada, sirenlerin tatbikat çerçevesinde deneme amaçlı çalacağını, halkın endişelenmesini gerektiren bir durum olmadığı ifade edilerek bundan sonra her yıl eylül ayının ikinci perşembesi ülke çapında “uyarı günü” gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sirenlerin yeni tip koronavirüs kriziyle ilgisinin olmadığı, planlamanın iki yıl önce yapıldığı vurgulandı.

1990 yılına kadar ülkede hava saldırılarına karşı vatandaşları uyarmak amacıyla ülke çapında federal siren ağı bulunuyordu.

Daha sonra bu siren ağı belediyelere devredilmişti.