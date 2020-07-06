Thomas Bareiss, Alman ntv televizyonuna yaptığı açıklamada, her ülkeye adil davranılması gerektiğini belirterek, "Yakında Türkiye ile turizme başlayacağımızdan eminim." dedi.

Bareiss, geçen hafta hem Dışişleri hem de Kültür ve Turizm bakanlarıyla Berlin'de faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktararak, tatil yörelerinde vaka sayılarının az olması ve insanların sağlıklı şekilde tatile gidip gelme imkanı bulunması durumunda turizmin iki ülke arasında başlatılması için neler yapılabileceğini görüşeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin koronavirüse (COVID-19) karşı mücadelede çok şeyler yaptığını ifade eden Bareiss, "Durum iyi olursa ki geçen hafta iyiydi, nispeten hızlı şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz." dedi.

Bareiss, Türk yetkililerle temaslarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Her hafta durum değerlendirmesi yapıyoruz. Güvenli seyahat yapılması için görüşmelerimiz sürüyor." ifadesini kullandı.