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Dünya
RT, Financial Times, Independent 19.02.2024 08:06

Alman yapımı binlerce otomobilin ABD'ye girişine izin verilmedi

ABD'de gümrük yetkililerinin, Volkswagen grubuna ait binlerce otomobile el koyarak ülkeye girişlerine izin vermediği ifade edildi. İzin verilmeme nedeni ise otomobillerdeki bir parçanın Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilmiş olması.

Alman yapımı binlerce otomobilin ABD'ye girişine izin verilmedi
[Fotograf: Reuters]

Financial Times'ta yer alan habere göre, ülkeye girişine izin verilmeyen araçlar içinde yüzlerce Audi, Porsche ve Bentley marka otomobil bulunuyor.

Bu lüks araç markalarının tamamı Volkswagen çatısı altında üretiliyor.

Gümrük yetkililerinin Alman yapımı araçların ülkeye girişine izin vermemesinin nedeniyse, otomobillerdeki bir parçanın Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilmiş olması.

Parçanın, zorla çalıştırma yasalarını ihlal ettiği değerlendirmesi yapan ABD'li yetkililerin bu nedenle giriş izni vermediği ifade edildi.

Gazeteye konuşan konuyla ilgili kaynaklar, Volkswagen'in olaydan dolayı planlanan tedarikleri ertelediğini ve tüm araçlarda söz konusu parçanın değiştirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Gazete, çok sayıda araçta parça değişimi yapılacağı için sürecin mart sonuna kadar uzayabileceğini yazdı.

"Buna çözüm getirmek için hemen harekete geçiyoruz"

ABD'de 2021'de çıkan Uygur Zorla Çalıştırma Engelleme Yasası'yla, Sincan'dan yapılan ithalatın durdurulması öngörülmüştü.

Konuyla ilgili Volkswagen'den yapılan açıklamada, "İnsan hakkı riskleri ve olası ihlallerle ilgili bir bilgi aldığımızda, buna çözüm getirmek için hemen harekete geçiyoruz. Tedarikçilerimizden biriyle ilgili suçlamalardan haberdar olur olmaz konuyla ilgili soruşturma başlattık" dendi.

Sincan bölgesinin başkenti Urumçi'de bir fabrikası bulunan Volkswagen'in ismi daha önce de bölgedeki zorla çalıştırma iddialarıyla yan yana anılmıştı.

ABD'nin Volkswagen araçların ülkeye girişine izin vermemesi, Alman otomobil üreticisinin Çin'deki düşen satışlarıyla ABD'deki varlığını artırma istediğini dengelemeye çalıştığı bir dönemde geldi. 

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