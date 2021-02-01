Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Alman ilaç şirketi Bayer COVID-19 aşısı üretecek
[Fotoğraf: Reuters]
Alman ilaç şirketi Bayer, Almanya'daki Wuppertal tesisinde, 2022 yılında 160 milyon doz CureVac üretmeyi amaçladığın açıkladı.
Bayer ile Ocak ayında ortaklık kuran CureVac, aralık ayında deneysel aşısının geç aşama testlerine başladımıştı ve ilk çeyrekte ara sonuçların alınmasını beklediğini söylemişti.
Curevac yaptığı açıklamada, ek üretim kapasitesine sahip olmanın koronavirüsün yeni varyantlarına karşı mücadele için önemli olduğunu söyledi ve 2021 yılında 300 milyon doz aşı üretiminin hedeflendiğini vurguladı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı
Son Haberler
- 14:25
- 14:12
- 13:45
- 13:30
- 13:37
Sıradaki Haber
ABD’de ırkçılık aşı uygulamasında da kendini gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz