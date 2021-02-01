Bayer ile Ocak ayında ortaklık kuran CureVac, aralık ayında deneysel aşısının geç aşama testlerine başladımıştı ve ilk çeyrekte ara sonuçların alınmasını beklediğini söylemişti.

Curevac yaptığı açıklamada, ek üretim kapasitesine sahip olmanın koronavirüsün yeni varyantlarına karşı mücadele için önemli olduğunu söyledi ve 2021 yılında 300 milyon doz aşı üretiminin hedeflendiğini vurguladı.