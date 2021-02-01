Kabine, 27 Aralık 2020'den bu yana devam eden koronavirüs karantinasının uzatılması konusunu görüşmek için dün akşam toplandı.

Okullar da kapalı

Sabahın erken saatlerine kadar devam eden ve zaman zaman tartışmalar yaşanan toplantı sonrası, 31 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantinanın 5 Şubat Cuma gününe kadar devam etmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda market, eczane, fırın gibi işletmeler dışındaki dükkanların yanı sıra okullar da kapalı olacak.

Zorunlu nedenler dışında halkın evlerinden bir kilometreden fazla uzaklaşması da yasaklandı.

Yabancı hava yollarının uçuşlarına getirilen yasak uzatıldı

Dün sona ermesi planlanan yabancı hava yollarının İsrail'e yapacağı uçuşlara getirilen yasak bir hafta daha uzatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de virüs nedeniyle bugüne kadar 4 bin 796 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 646 bini geçti.