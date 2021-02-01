ABD’nin kanayan yarası ırkçı yaklaşım aşı uygulamasında da kendini gösterdi Veriler beyaz olmayanlara daha az aşı uygulandığını ortaya çıkardı. Eyalet düzeyindeki veriler, aşıları kimin yaptırdığı konusunda ırksal bir boşluk olduğunu ortaya koyuyor; Siyahi ve İspanyollar arasında ölüm oranı yüksek olsa da beyaz meslektaşlarına göre çok daha az Covid-19 aşısı yaptırabiliyorlar.

16 eyalet tarafından yayınlanan ırk ve etnik kökene göre aşı verilerini izleyen Kaiser Aile Vakfı'nın Irk Eşitliği ve Sağlık Politikası Programı'nın direktörü Samantha Artiga, aşı dağıtımında ırksal eşitsizliğe dikkat çekti.

Verilerde görülen bir örnekte Teksas'ta beyaz insanlar aşıların yüzde 51'ini oluşturuyor ancak analize göre vakaların yüzde 35'ini ve ölümlerin yüzde 39'unu oluşturuyor.

Bu arada, siyahlar aşıların yüzde 7.6'sını, ancak vakaların yüzde 18.6'sını ve ölümlerin yüzde 9.7'sini oluşturuyor.

Beyas olmayanların aşılanma oranı daha düşük



Uzmanlar, ırksal engellerin ve sağlık hizmetlerine eşit olmayan erişimin, beyaz olmayan insanların Covid-19 nedeniyle daha yüksek hastalık ve ölüm oranlarına sahip olmasının nedenlerinden biri olduğunu söylüyor.

Siyahi ve İspanyol Amerikalılar beyazlara kıyasla virüse maruz kalma riskini artıran işlerde orantısız bir şekilde çalışıyor.

Covid İzleme Projesi'ne göre, Pasifik Adalı, Amerikan Kızılderili, Alaska Yerlileri, Hispanik , Latin ve Siyahi insanlar, beyaz ve Asyalı insanlara kıyasla orantısız bir şekilde virüsü kapıyorlar.

Bu arada, Siyahilerin diğer ırksal ve etnik gruplara kıyasla virüsten ölme olasılığı daha yüksek.

Daha yüksek risklere rağmen, veriler beyaz olmayan toplulukların beyazlardan daha düşük oranlarda aşılandığını gösteriyor.

Yetkililer eşitsizlik konusunda çalışıyor

Nüfusun çoğunu ırksal azınlıkların oluşturduğu Washington D.C.'de yetkililer sorunu kabul ettiler ve bir çözüm sundular, ancak stratejinin işe yarayıp yaramadığı belli değil.

DC Sağlık Bakanlığı direktörü LaQuandra Nesbitt, Bölgenin aşı dağıtımının "ırksal ve etnik azınlıkların savunmasız nüfuslarına ulaşmaya" odaklandığını belirtti.

Ancak, şehirdeki en büyük Siyah nüfusa sahip olan bölgeler halen aşılananların en düşük yüzdesine sahip.

Bazı eyaletler ve şehirler, sonraki aşılama turlarında beyaz olmayan insanlara öncelik vermeyi veya aşıları ağırlıklı olarak Siyahilerin yaşadığı mahallelere yönlendirmeyi düşünüyor olsa da siyasi muhalefet veya yasalar hakkında sorunlarla karşılaşıyorlar.

Konu Demokrat milletvekillerinin de gündeminde

Demokrat milletvekillerinden “ Siyah, Latin, Yerli ve göçmen toplulukların aşıya erişimleri kritik önem taşıyor" açıklaması geldi.

Irkçılıkla mücadele sözü veren Joe Biden yönetimi soruna çare arıyor

Daha iyi veri toplamak, Biden yönetiminin Covid-19'u sona erdirme ulusal stratejisinin bir parçası, ancak bunun ne zaman olacağı net değil.

Beyaz Saray ayrıca bu sorunlara bakmak için bir COVID-19 Sağlık Eşitliği Görev Gücü kurdu.

Hükümet pandemi sırasında ortaya çıkan ırksal eşitsizlikleri gidermek için adımlar atıyor.

