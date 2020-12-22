Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alman bakandan 'Türkiye'ye ambargo' açıklaması: NATO partnerine bunu yapmak kolay değil
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan'ın Türkiye'ye ambargo uygulanmasına ilişkin talebi için, "Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talebini stratejik olarak doğru bulmuyorum. Bir NATO partnerine bunu yapmak kolay da değil." dedi.
Maas, açıklamasında, "NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük." diye konuştu.
Diplomasi vurgusu
Alman Bakan ayrıca, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın diplomatik kanallardan çözüleceği umudunu henüz kaybetmediğini söyledi.
Maas, "Elbette, ihtilafın bir çözümü olduğuna ve bir NATO ortağını, silahlanma iş birliğinden kalıcı olarak çıkarmak zorunda olmadığımıza inanmaya devam ediyoruz." dedi.
Etiketler: Almanya Yunanistan Doğu Akdeniz Avrupa Birliği NATO
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