Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 03:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AB zirvesinde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
Avrupa Birliği zirvesinin ilk gün görüşmelerinin ardından yayınladığı bildirgede, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alınmadı.
Brüksel'deki liderler zirvesinden Yunanistan eli boş döndü.
Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı zirveden, Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı.
Yaptırıma ilişkin görüşmeler 2021'in Mart ayına ertelendi.
Bildirgede, "Avrupa Birliği, Türkiye ve Akdeniz'deki durumla ilgili konularda ABD ile koordinasyon sağlamaya çalışacak" ifadesi kullanıldı.
Bildirgede, Türkiye'nin eylemlerine devam etmesi halinde ek tedbirlerin uygulanacağı ifade edildi.
Yunanistan, Türkiye'ye silah ambargosu, AB fonlarının askıya alınması gibi sert yaptırımlar uygulanmasını talep ediyordu.
Etiketler: Türkiye- AB İlişkileri
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