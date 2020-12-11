Brüksel'deki liderler zirvesinden Yunanistan eli boş döndü.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı zirveden, Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı.

Yaptırıma ilişkin görüşmeler 2021'in Mart ayına ertelendi.

Bildirgede, "Avrupa Birliği, Türkiye ve Akdeniz'deki durumla ilgili konularda ABD ile koordinasyon sağlamaya çalışacak" ifadesi kullanıldı.

Bildirgede, Türkiye'nin eylemlerine devam etmesi halinde ek tedbirlerin uygulanacağı ifade edildi.

Yunanistan, Türkiye'ye silah ambargosu, AB fonlarının askıya alınması gibi sert yaptırımlar uygulanmasını talep ediyordu.