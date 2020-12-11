Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, başkent Abuja'da düzenlendiği haftalık Covid-19 ile ilgili basın toplantısında yaptığı açıklamada, hükümetin 20 milyon doz Covid-19 aşısı alacağını açıkladı.

Ehanire, Covid-19 aşısıyla 20 milyon kişinin aşılanmasının planladığını kaydederek, ilk etapta sağlık sektöründeki çalışanlar, daha sonra savunmasızlar ve kronik rahatsızlığı bulananların aşılanacağını söyledi.

Nijerya'nın 200 milyonluk nüfusa sahip bir ülke olduğunu altını çizen Ehanire, "Mümkün olduğunca çok insanı aşılama ümidimiz var ancak ilk olarak 20 milyon doz aşıyla başlamak istiyoruz." dedi.

Ülkede şimdiye kadar 70 bin 500'den fazla Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 1184 kişi yaşamını yitirdi. Hastalığa yakalanan 65 bin 242 kişi ise sağlığını kavuştu.