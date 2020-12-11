Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 00:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da yolcu otobüsüne baskın: 16 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen baskında 16 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Abuja-Kano kara yolundaki Dambatta bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yolcu otobüsüne baskın düzenledi.
Baskında 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Kano Valisi Abdullah Umar Ganduje, olayı kınayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını söyledi.
Bölge, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.
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