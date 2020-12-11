Ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 750 artışla 2 milyon 337 bin 966'ya yükseldi. COVID-19 nedeniyle 297 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 56 bin 940'a çıktı.

Hastanelerde 2 bin 959'u yoğun bakımda olmak üzere, 25 bin 231 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1411 artışla 174 bin 658'e ulaştı. Hastanelerde ve yoğun bakımda bulunanların sayısı düşüyor.

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülke genelinde 15 Aralık'tan itibaren tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağını hatırlattı.

Bunun yerine kısıtlamanın saat 21.00 yerine saat 20.00'de başlayacağını anlatan Castex, sabah 06.00'ya süreceğini söyledi.

Yılbaşı gecesi 100 bin polis ve jandarma görev yapacak

Castex, 24 Aralık'ta Noel nedeniyle istisnai olarak yasağın geçerli olmayacağını açıkladı.

Yılbaşı gecesi ise sokağa çıkma yasağına uyulması gerektiğini söyleyen Castex, şehirler arası seyahatin serbest olduğunu anlattı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin da yılbaşı gecesinde denetlemeler yapmak için ülke genelinde 100 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi.

Sinema, tiyatro salonları ve müzeler 3 hafta daha kapalı kalacak.