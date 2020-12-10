Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamas: Fas'ın İsrail'le normalleşmesi Filistin davasına hizmet etmeyen siyasi bir hata
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hamas, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmesinin Filistin davasına hizmet etmeyen siyasi bir hata olduğunu savundu.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırgan politikasının dozunu artırmak için tüm normalleşme adımlarını kullandığını söyledi.
Fas-İsrail normalleşmesinin Filistin davasına hizmet etmediğini ve siyasi bir hata olduğunu söyleyen Kasım, "Normalleşme, işgalci İsrail'i Filistin halkının haklarını inkar etmeye devam etmesi için cesaretlendiriyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Etiketler: Hamas İsrail Filistin Devleti ABD Donald Trump
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