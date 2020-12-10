Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İslami Cihad Hareketi: Fas halkı İsrail'le normalleşmeyi reddedecektir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Filistin İslami Cihad Hareketi, Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesine "Kudüs ve Filistin'e ihanettir" sözleriyle tepki gösterdi.
İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, Fas-İsrail normalleşmesinin Arap düzeninin bozulduğunun göstergesi olduğunu söyledi.
Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesinin Kudüs ve Filistin'e ihanet olduğunu söyleyen Şihab, "Fas halkı İsrail'le normalleşmeyi reddedecektir" dedi.
Şihab, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşmelerin sömürge politikasının yeni elbiseye bürünmüş hali olduğunu ve ABD ile İsrail'in bölgedeki iç gerilimleri bölge ülkelerine şantaj için kullandığını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Etiketler: Filistin Devleti Kudüs İsrail ABD
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