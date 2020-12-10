İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fas'ın İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını duyurmasının ardından açıklama yaptı.

İsrail ile barış yapma arzusundan dolayı Fas Kralı Majesteleri 6. Muhammed'e teşekkür ettiğini ifade eden Netanyahu, "Fas ile barış çok sıcak olacak. Ben her zaman barışa inandım. ABD Başkan Donald Trump'a İsrail için yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum ve bunu unutmayacağız" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı: "Tarihi an"

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tarihi an. İsrail ve Fas aralarındaki ilişkileri normalleştirme konusunda anlaştı" açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Fas'ın, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'dan sonra İsrail ile ilişkileri normalleştiren 6'ncı ülke olduğuna işaret edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını bildirmişti.