Salgının merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 15 milyon 550 bini aştı.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer/Biontech aşısına acil durum kullanım onayı verilmesi yönünde tavsiyede bulundu.

İlaç Dairesi daha önce de aşının "güvenilirliğini ve etkinliğini" doğrulamıştı.