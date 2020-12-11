Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 02:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de koronavirüs aşısına yeşil ışık
ABD Gıda ve İlaç Dairesi uzmanlar kurulu, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına acil durum kullanım onayı verilmesi yönünde tavsiyede bulundu.
Salgının merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 15 milyon 550 bini aştı.
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer/Biontech aşısına acil durum kullanım onayı verilmesi yönünde tavsiyede bulundu.
İlaç Dairesi daha önce de aşının "güvenilirliğini ve etkinliğini" doğrulamıştı.
Etiketler: ABD Aşı Çalışmaları Koronavirüs Son Dakika
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