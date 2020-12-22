Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Texas'ta uçak düştü: 2 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD’nin Texas eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Uçak, dün eyaletin Dallas şehrinin batısındaki Grand Prairie Municipal Havalimanı yakınlarında düştü.
Bölge itfaiye şefi, uçağın önce bir telefon direğine çarptığını, daha sonra 150 metre sürüklendiğini ve ardından otoyolda seyreden bir kamyonete çarptığını söyledi.
Uçakta bulunan 2 kişi öldü, kamyonetteki bir kişi ise hafif yaralandı.
Yetkililer, uçağın neden düştüğünü araştırıyor.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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