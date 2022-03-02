Baerbock, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda ikinci gününü tamamlayan Ukrayna olağanüstü toplantısında Rusya’yı eleştirdi.

Ukrayna’da devam eden savaşı Rusya’nın “yalanlara dayalı saldırganlık savaşı“ şeklinde tanımlayan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, şöyle devam etti:

“Rusya bu (BM) düzenine vahşice saldırdı. İşte bu yüzden bu savaş sadece Ukrayna için değil, sadece Avrupa için değil, hepimiz içindir. Rusya’nın bu savaşı yeni bir döneme işaret ediyor. Bu bir dönüm noktasıdır. Dünün belirginlikleri bitti, bugün hiçbirimizin seçmediği yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Başkan Putin'in bize dayattığı bir gerçekle.”

Annalena Baerbock, dün Cenevre İnsan Hakları Konseyi’nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a da seslenerek “Rusya (Ukrayna’ya) barış gücü gönderiyor diyorsunuz ama tanklarınız su taşımıyor, bebekler için gıda taşımıyor, barış taşımıyor. Tanklarınız ölüm ve yıkım taşıyor.” diye konuştu.

Lavrov’a “Sayın Lavrov, kendinizi kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız ve halkımızı kandırmayacaksınız, kendi insanlarınızı kandırmayacaksınız” diyen Baerbock, bu dönemde üye devletlerin de BM’nin değer ve prensiplerini savunma sorumluluğu içinde olduğunu kaydetti.