Ukrayna'nın Jitomir kentine hava saldırısı: En az 4 ölü
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 140 kilometre mesafedeki Jitomir kentinde 95. Tugay Üssü, "Kalibre" seyir füzesiyle vuruldu. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşenko, saldırı sonrası çevredeki konutlarda yangın çıktığını belirterek "Saldırı, faşist Belarus topraklarından yapıldı." dedi.
Şehir hastanesinin camlarının kırıldığını kaydeden Geraşenko, saldırıda 1'i çocuk en az 4 kişinin öldüğünü ancak enkaz altında başka kişiler de olabileceğini aktardı.
Kiev'de patlama sesleri
Öte yandan, başkent Kiev'de patlama sesleri duyuluyor.
Şehir merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'na kumlar dökülürken metal, ahşap ve eski otomobil lastiklerinden barikatlar oluşturulmaya başlandı.
Sokağa çıkma saatleri dışında da sessiz olan başkentte dışarıda ağırlıklı olarak alışverişe çıkanlar görülüyor. Sivillerden oluşan Bölgesel Savunma Güçleri üyeleri de kontrol noktalarında nöbet tutuyor.
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