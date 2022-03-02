Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD Başkanı, Putin'i kastederek, "Tarihimiz boyunca şu dersi aldık: Diktatörler saldırganlıkları için bir bedel ödemediğinde daha fazla kaosa neden olurlar." ifadesini kullandı.

"Putin'in savaşı önceden tasarlanmıştı"

Joe Biden, Rusya Devlet Başkanının diplomasi çabalarını reddettiğini dile getirerek, "Putin'in savaşı önceden tasarlanmıştı ve sebepsizdi... Batı ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi burada, evde bölebileceğini düşündü." diye konuştu.

Biden, "Putin yanıldı, biz hazırdık." dedi.

"Tehditler artıyor" mesajı

ABD'ye ve dünyaya yönelik maliyetlerin ve tehditlerin artmaya devam ettiğini belirten Biden, "Bu nedenle NATO ittifakı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da barış ve istikrarı güvence altına almak için kuruldu. ABD, diğer 29 ülkeyle birlikte üyedir." dedi.