Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 01:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da trafik kazası: 12 ölü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu otobüsü araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nı Kano Eyaleti İtfaiye Sözcüsü Saminu Abdullahi, lastiği patlayan bir yolcu otobüsünün, seyir halindeki araca çarptığını söyledi.
Abdullahi, çarpmanın ardından çıkan yangında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Abdullahi, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu söyledi.
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