Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor.

Halihazırda, başkent Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.

Harkiv Valiliği hedef alındı

Rus güçleri bugün, Harkiv'de valilik binasına saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 7 kişinin öldüğü açıklandı.

Şehirde ayrıca, gece saatlerinde de saldırılar düzenlendi; büyük bir patlama yaşandı.