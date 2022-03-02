Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiev'de patlama sesleri
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor.
Halihazırda, başkent Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.
Harkiv Valiliği hedef alındı
Rus güçleri bugün, Harkiv'de valilik binasına saldırı düzenlemişti.
Saldırıda 7 kişinin öldüğü açıklandı.
Şehirde ayrıca, gece saatlerinde de saldırılar düzenlendi; büyük bir patlama yaşandı.
Etiketler: Kiev Rusya Son Dakika Ukrayna
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