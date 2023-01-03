Wissing, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, enerji arzının istikrarlı ve daha uygun fiyatla nasıl sağlanacağı ve aynı zamanda iklim koruma hedeflerine nasıl ulaşılacağı konusunda uzmanların cevabına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bu açıklamayla koalisyon hükümetindeki nükleer santraller ile ilgili tartışmayı yeniden alevlendiren Bakan Wissing, "Siyasi olarak bunu tartışmak istemiyorsak o zaman bilimsel olarak açıklığa kavuşturmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Wissing, elektrikli otomobillerin bataryalarını şarj etmek için kömürden üretilen elektrik kullanıldığında iklimi korumak için hiçbir şey yapılmayacağına işaret ederek, "İnsanlar elektrikli araçların sadece pahalı olmadığını, aynı zamanda iklim için de kötü olduğunu görürse dönüşüm bir fiyaskoya dönüşür" değerlendirmesinde bulundu.

"Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması konusunda yeterince yol almadık"

Hür Demokrat Partili (FDP) Bakan Wissing, ülkesinin yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması konusunda yeterince yol almadığını da kaydetti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas ise, nükleer santrallerin ömrünün uzatılmasının yeniden tartışmaya açılmaması gerektiğini belirtti.

Bas, nükleer santraller konusunda pek çok sorunun bugüne kadar çözülemediğini belirterek, "Her şeyden önce kimsenin istemediği nükleer atık konusu" dedi.

Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasının hızlandırılması gerektiğini ifade den Bas, nükleer santrallerde ısrar etmenin yenilenebilir enerji dönüşümü frenleyeceğini söyledi.

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümetinde daha önce nükleer santrallerin faaliyette bulunma süresi konusunda tartışma yaşanmıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 17 Ekim'de ülkenin kalan 3 nükleer santralinin 15 Nisan'a kadar çalışır durumda tutulması talimatı vermişti.

Almanya, 2011'de Japonya'da yaşanan Fukuşima nükleer faciası sonrası nükleer enerjiyi terk etme kararı almıştı.

Söz konusu facia sonrası Alman hükümetinin çıkardığı nükleer enerjiden çıkış yasası uyarınca son üç nükleer enerji santralinin de 2022 sonuna kadar kapatılması planlanıyordu.

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı ülkedeki 3 nükleer santralin ömrünü 2023'ün ilkbaharına kadar uzatmıştı.