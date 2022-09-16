Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aliyev'den Karabağ-Nantes maçına ilişkin 'Karabağ Azerbaycan'dır' paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Karabağ takımının, Fransa'nın Nantes takımına karşı 3-0'lık galibiyetini "darmadağın" ifadesiyle paylaştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu.
Aliyev, Twitter hesabından, "Karabağ (Azerbaycan)-Nantes (Fransa)-3:0. Darmadağın! Karabağ Azərbaycan'dır!" paylaşımında bulundu.
Qarabağ (Azərbaycan) - Nant (Fransa) - 3:0.— İlham Əliyev (@azpresident) September 15, 2022
Darmadağın!
Qarabağ Azərbaycandır!
UEFA Avrupa Ligi G Grubunda mücadele eden Karabağ, ikinci hafta maçında konuk ettiği Nantes'i 3-0 mağlup etmişti.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Dağlık Karabağ UEFA Avrupa Ligi Fransa
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