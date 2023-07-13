Aliyev ve Paşinyan, 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Paşinyan, 15 Temmuz'da Brüksel'de Aliyev ve Michel ile üçlü toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.

Paşinyan, öngörülen buluşmada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşması görüşmelerinde ilerleme kaydedileceğini ümit ettiğini belirtti.

Aliyev, Paşinyan ve Michel, 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.

Michel, barış anlaşması, ulaştırma, güvenlik ve sınır belirleme çalışmaları gibi tüm başlıkları değerlendirdiklerini aktararak, Azerbaycan ile Ermenistan liderlerini bir araya getirecek bir sonraki toplantının temmuzda Brüksel'de yapılacağını açıklamıştı.