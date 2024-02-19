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Dünya
TRT Haber 19.02.2024 16:42

Aliyev: Türkiye barışın, istikrarın, işbirliğinin garantörüdür

Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülke olduğunu ifade eden Aliyev, Türkiye-Azerbaycan birliğinin Avrasya için öneli olduğunu söyledi. Aliyev, "Azerbaycan halkı Türkiye'nin kardeşlik desteğini hiçbir zaman unutmayacak. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir. Barışın garantörüdür. Karabağ'daki tarihi meselemizi çözdük" dedi.

Aliyev: Türkiye barışın, istikrarın, işbirliğinin garantörüdür

Azerbaycan'da seçim zaferinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Azerbaycan yalnız değildir, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan halkı Türkiye'nin kardeşlik desteğini hiçbir zaman unutmayacak. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir. Barışın garantörüdür. Karabağ'daki tarihi meselemizi çözdük.

Türkiye-Azerbaycan birliği sadece bölge değil Avrasya için önemlidir. Türk dünyasının birleşmesi, ortak kültürlere sahip halkların bir arada olması, her bir Türk Devletleri Teşkilatı üyesinin gücüne güç katacak. Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır

Türk dünyasının birleşmesi, ortak kültürlere sahip halkların bir arada olması, her bir Türk Devletleri Teşkilatı üyesinin gücüne güç katacak. Ordularımız tek bir yumruk gibi hareket ediyor.

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