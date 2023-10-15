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Dünya
AA 15.10.2023 13:47

Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehri ile 1992'de 613 sivilin katledildiği Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
[Fotograf: AA]

Aliyev, ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmesinin 20. yılında, 19 Eylül'de gerçekleştirilen antiterör operasyonuyla Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen bölgeleri ziyaret etti.

Önce Serseng Baraj Gölü'nü ve Ağdere şehrini ziyaret eden Aliyev, buralarda Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Aliyev, Hankendi şehrini ziyaret ederek burada da Azerbaycan bayrağını göndere çekti ve konuşma yaptı.

Hankendi, Karabağ'daki işgalci rejim tarafından "başkent" olarak görülüyordu.

Hocalı'da da Azerbaycan bayrağı göndere çekildi

Aliyev, 26 Şubat 1992'de Ermeni güçlerince 613 sivilin katledildiği Hocalı şehrini sonrasında ise Askeran kasabasını ziyaret etti.

Aliyev her iki bölgede de Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, 1. Karabağ Savaşı öncesinde Azerbaycanlıların yaşadığı Şuşa'ya bağlı Malıbeyli köyü ile Hankendi'ye bağlı Kerkicahan kasabasını da ziyaret etti.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurmuştu. Sözde rejimin eski yöneticileri gözaltına alınarak Bakü'ye getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, antiterör operasyonu sonrasında ülkenin egemenliğinin tam sağlandığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 19 Eylül'deki antiterör operasyonunda Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen Ağdere şehri ve Serseng Baraj Gölü'nü ziyaret etti.

Aliyev, Serseng Baraj Gölü'nde Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

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