Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.10.2023 13:36

Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Gazze'de uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Gazze'de sivillerin hedef alınmasını reddettiklerini belirterek uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Gazze'de uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman, başkent Riyad'da Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede Bin Selman, ülkesinin İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sivillerin ve altyapının hedef alınmasını reddettiğini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, masumların hayatını kaybetmesine neden olan askeri operasyonları durdurmak için çalışmanın önemini dile getirdi.

Ülkesinin mevcut gerilimi durdurmaya yönelik çabalarına işaret eden Bin Selman, "Gerginliğin yatıştırılması ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli." dedi.

Bin Selman, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi, acil ve kalıcı barışa ulaşılması adına istikrarın ve barış sürecinin yeniden tesisi için çalıştıklarını ifade etti.

ETİKETLER
Suudi Arabistan Gazze ABD
Sıradaki Haber
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan Gazze'de soykırım uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:32
Hareket halindeki otomobile operasyon: 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
14:28
Safedi:Neden Ukrayna'da sivillerin gıdaya erişimini engellemek savaş suçuyken Gazze'de değil?
14:31
Açık lise kayıtları yarın sona erecek
14:17
Çoruh'un "4 gerdanlığı" ülke ekonomisine 117 milyar lira katkı sağladı
14:21
Mısır Çarşısında izdiham yaşandı
14:12
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
Vanlı kadınlar dağların eteklerinden topladıkları cevizi birçok şehre gönderiyor
Vanlı kadınlar dağların eteklerinden topladıkları cevizi birçok şehre gönderiyor
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
Diyarbakır'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ